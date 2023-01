Já lá vão mais de quarenta anos quando se publicou em Portugal uma antologia de textos da revista comunista francesa ‘Cause Commune’ (‘Causa Comum’) sob o título ‘O Apodrecimento das Sociedades’ – poucos títulos são tão atuais quando pensamos na forma como falamos do nosso país.



Outro dia, na SIC, o politólogo André Freire (que é tudo menos um "perigoso direitista") manifestava a sua preocupação sobre a crise política e os fenómenos correntes de mentira, degradação da forma de governar, desrespeito pelos governados, mediocridade na administração do Estado, má gestão, políticas salariais injustas, casos que indiciam corrupção em larga escala, multiplicação de redes clientelares e familiares na órbita do poder.









