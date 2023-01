O anticlericalismo vibrou de indignação com os custos do palco e plataformas para a Jornada da Juventude que contará com a vinda do Papa. Acontece que, no país da Web Sum- mit, também há católicos indignados com esta "obra nunca antes vista".



A indignação é barata entre nós, e ao alcance de qualquer bolsa, sobretudo da dos esquecidos e distraídos.









Ver comentários