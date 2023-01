Mau feitio reincidente e notório, baixinho, arrivista e com demasiado pendor para o pugilato (bem como para o machismo), estrela da política, hipersexual desastroso (tem um livro intitulado ‘Prisioneiro do Sexo’, que as feministas odeiam) e adúltero contumaz (seis casamentos, um deles encerrado com uma tentativa de assassinato), Nachem Malech Mailer, aliás, Norman Mailer (1923-2007) nasceu há cem anos.Incompatibilizou-se com meio mundo; isso era normal em gente com coragem. Por vontade sua estaria entre nós a beber e a discutir boxe, os Kennedy, a história da CIA (a que dedicou um romance monumental, ‘O Fantasma de Harlot’), Marilyn (de quem escreveu uma biografia) - e literatura, claro, porque foi um dos grandes romancistas do século XX (‘Os Duros não Dançam’ é um dos seus momentos), quando os americanos não escreviam como pregadores nem como queixinhas. Foi um historiador e crítico da América. Um trabalhador incansável.Um dos grandes. Livro do grande Chester Himes (1909-1984), ‘Tumulto no Harlem’ (Minotauro) é mais do que "uma história violen- ta": é um livro que marcou a forma como daí em diante se escreveu romance policial.