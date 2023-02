Senti um arrepio quando vi o filme que o Rijksmuseum de Amesterdão publicou no Twitter sobre os derradeiros preparativos da sua exposição de Johannes Vermeer (1632-1675) - nunca antes estiveram reunidas tantas obras do grande mestre, cuja pintura mais conhecida é provavelmente ‘Rapariga com Brinco de Pérola’.









