A irlandesa Maggie O’Farrell é a autora de um romance de grande beleza, ‘Hamnet’, sobre o filho de Shakespeare que morreu com 11 anos de idade, em 1596 – é um livro sobre o luto, a perda, a au- sência, a dor da mãe, evitando ser um livro sobre Shakespeare.



O novo ro- mance de O’Farrell, ‘O Re- trato do Casamento’ (Reló- gio d’Água) leva-nos a Flo- rença e a Ferrara naqueles anos de 1560, para conhecermos Lucrezia Medici e o seu breve e estranho casamento em 1558, aos 13 anos, com o Duque de Fer- rara.









Ver comentários