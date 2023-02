Passam hoje 340 anos sobre a sua morte. Tirando Shakespeare, nenhum autor me dá tanto prazer no palco como Molière (1622-1673), sobretudo as maravilhosas ‘Escola de Mulheres’, ‘O Misantropo’, ‘O Avarento’ ou ‘O Doente Imaginário’.



Uma das originalidades de Molière (Jean-Baptiste Poquelin, o seu nome verdadeiro) foi ter contrariado a solenidade da dramaturgia do seu tempo, transportando a sátira mais diabólica para o palco.









