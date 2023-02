Quando me avisaram de que vinha aí a catástrofe, acreditei. Mas fiquei desiludido: longe de ser uma catástrofe, é apenas tempo perdido. Conversar com uma máquina e pedir-lhe informações sobre química, direito internacional, literatura, engenharia, direito, história do automóvel, o preço do litro do leite em Portugal, o salário das estrelas do futebol, a evolução da mortalidade por Covid, as cores das bandeiras, as peças de Shakespeare – tudo isso é possível.









