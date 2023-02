Completaria hoje 90 anos Nina Simone (1933-2003). Todos conhecemos ‘My Baby Just Cares for Me’ mas a história dessa canção é um pouco a história de Nina: em 1959, fazia parte do álbum ‘Little Girl Blue’ (juntamente com a bela versão de ‘I Loves You, Porgy’, de Gershwin) e a cantora aceitou receber 3 mil dólares como direitos de autor definitivos - ou seja, nunca mais ganhou um dólar com a canção, até ela ser recuperada na Europa em meados da década de 80.









