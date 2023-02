Como bom aluno que fui, se recuasse quarenta anos na minha vida ia parar às páginas do ‘Curso de Linguística Geral’ que Ferdinand de Saussure (1856-1913) nunca escreveu (dois alunos coligiram o material das aulas) nem publicou (o livro saiu em 1916, três anos depois da sua morte) - mas que é seu. O ‘Curso’ mudou a ideia que tínhamos da linguagem, do seu uso e do valor de cada palavra (um princípio retirado da Economia).









