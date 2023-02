Ninguém conhece hoje o nome de William Ambrose Cowley, pirata britânico que deu a volta ao mundo no século XVII e que em 1684 publicou o primeiro mapa de pormenor das Galápagos.



A sua vida tem outra data, a do ano anterior, quando mencionou e registou uma ilha no Atlântico Sul, a que deu o nome de Pepys.









