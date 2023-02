Michel de Montaigne (1533-1592) mudou a maneira de escrever.



Os seus ‘Ensaios’ são um dos textos mais recorrentes da minha vida. Os dois volumes estão sublinhados; nunca imaginei que alguém, no séc. XVI, pudesse ter escrito sobre tudo o que Montaigne (que tinha origem sefardita, marrana) escreveu: o canibalismo, a amizade, o vinho, a perda, os cães, a ruína do divertimento, o cheiro, o silêncio ou o repouso, a urbanidade nas relações com os outros, a velhice e o envelhecimento, a ira e o comedimento, Plutarco e Horácio, a ociosidade, a ilusão da virtude, a passagem do tempo (sobretudo a ideia de que nada existe que o tempo não venha acertar, decidir com sensatez) e, lá está, o "sentido da vida" – para corrigir pessoas ansiosas: "Qualquer que seja a duração da nossa vida, ela é completa.









