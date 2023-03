A falar verdade, tenho saudades de um verão de há muitos anos - e do qual não me lembro - em que passei uma larga temporada a ler folhetins do Tio Patinhas. Acontece que, quem lê um lê todos; o Tio Patinhas é igual do princípio ao fim. O Pateta é pateta, o Gastão tem sorte, os Metralhas são trampolineiros do nosso dia a dia, e não conheço muita gente que tivesse gostado do Mickey, que era sensato e tomava decisões acertadas.









