A Amazon já pôs à venda livros escritos com ajuda do ChatGPT, a máquina de ‘inteligência artificial’, e um deles é sobre o ChatGPT (além de romances, ensaios e inanidades sobre como devemos viver e sermos bons). Acho maravilhoso.



Ao contrário das associações de escritores que protestaram e veem o futuro negro por isto poder matar os autores, acho que o ChatGPT substitui com grande vantagem de preço os ‘leitores de sensibilidade’ que censuram livros e trabalham para as editoras progressistas e ‘inclusivas’: um autor (por assim dizer) introduz a carne picada e sai a salsicha fresca.









