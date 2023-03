Poderíamos falar da primavera – mas acaba de sair o Relatório Mundial da Felicidade para 2023, que avalia o ‘índice de felicidade’ em 137 países, e onde Portugal caiu do 34.º para o 56.º lugar, enquanto os países nórdicos se mantêm no pódio e à nossa frente estão países de uma mediania confrangedora, como a Finlândia (o primeiro), a Dinamarca, o silencioso Canadá, Malta, a Estónia, as Honduras ou o Uruguai.









