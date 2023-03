A primavera de há 60 anos começou com um disco que hoje nos faz muito mais velhos – mas ligeiramente mais felizes quando o ouvimos, pela sua leveza, ritmo e certa inocência. ‘Please Please Me’ tinha onze canções de que hoje recordamos a maior parte, da mais simples, ‘Love Me Do’, à mais complexa, ‘Ask Me Why’, ou à que mais repetiria "woo woo", como ‘Do You Want To Know A Secret’ (para não falar da versão muito dançável de ‘Twist and Shout’).









