Ui. Na semana passada houve números sobre o "mercado português de livros" – parece que "crescemos imenso". Riam. Ora bem. Toda a gente já percebeu que a maior parte dos dados sobre os extraordinários índices de leitura são manejados para fazerem a felicidade do país, o bom espírito de editores (entre os quais me encontro) e a alegria das instituições.A verdade é que há estudantes que terminam a universidade sem ler um único livro e políticos que concluem uma legislatura nas mesmas tristes condições. Por que teriam de se sujeitar a esse sacrifício tão penoso e desaconselhado (posso explicar isso) pelo próprio Ministério da Educação?Quando se fazem campanhas em defesa da leitura, lá vemos as mesmas velhinhas de sempre e os mesmos chatos de sempre, muito felizes por serem "pela leitura"; todos fingem esquecer que enquanto não houver uma política de leitura fomentada desde cedo na escola, com seriedade e severidade, os números serão sempre espremidos até ao zero. Nem são precisas estatísticas.