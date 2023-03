O mundo do futebol não é perigoso; é pior. É uma lâmina à beira do abismo e dos abusos que suspeitamos e vemos serem cometidos. Penitencio-me, porque gosto muito de futebol. Ontem, o diretor do Tottenham foi suspenso por 30 meses pelas irregularidades cometidas na Juventus, onde trabalhou – a pedido da própria federação italiana.









