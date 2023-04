Houve pormenores caricatos na manifestação e subsequente jornada campal de luta "pelo direito à habitação" que decorreu no sábado passado em Lisboa – mas o tempo dilui quase tudo, sobretudo as coisas risíveis, à maneira de uma comédia. Enquanto parte da imprensa treme de emoção à possibilidade de uma pinguinha de terrorismo, e outra parte sonha com vagas de ‘coletes amarelos’ a incendiar apenas os carros dos vizinhos, os manifestantes do Martim Moniz queixaram-se de violência policial.









Ver comentários