No sábado viajei de Lisboa para o Porto de manhã e voltei à noite. Com a idade, a falta de paciência, as estradas cheias de loucos, o excesso de carros por todo o lado e o preço da gasolina, deixei de fazer estas viagens ao volante.



Faço-o por puro comodismo, não para salvar o planeta: sou neto de ferroviário, escrevi um livro sobre comboios e acho que o que distingue as pessoas e os países civilizados é terem comboios confortáveis e de confiança.