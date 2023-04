Tirando o sofrimento das vítimas, que nunca, nunca, se deve desvalorizar, o "caso Boaventura" tem pormenores facetos.



O primeiro é a desfaçatez de Boaventura Sousa Santos ao desculpar-se com a patranha do "neoliberalismo": a culpa é do "neoliberalismo", que rouba a alma das pessoas.



Boaventura pode estar totalmente inocente, mas invocar o papão é uma jogada de truz.