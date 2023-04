Depois da invenção do motor de explosão, a humanidade não pôde fingir que o engenho não tinha sido inventado; ou seja, não se pode recusar tomar conhecimento daquilo que já conhecemos. Não podemos ‘desver’ aquilo que acabámos de ver. A mesma coisa ocorre com os mais recentes desenvolvimentos da Inteligência Artificial (IA) que, desde os anos 90, é um horizonte para o nosso dia a dia do futuro.









