Ontem foi o Dia Mundial do Livro – uma efeméride que junta o adeus a dois génios desaparecidos praticamente ao mesmo tempo, William Shakespeare (1564-1616) e Miguel Cervantes (1547-1616) – e, portanto, falou-se bastante do assunto.



Foi festejado o ‘crescimento do mercado’ em 16%, o que representa um bom sinal, ajudado pela chamada ‘literatura’ juvenil e pela onda de ‘tik-tokers’ e ‘ativistas literárias’ que divulgam livros com ar festivo e colorido (parece que a coisa as torna melhores pessoas).









Ver comentários