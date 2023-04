Não me interessa ler o ‘parecer’ sobre o despedimento dos gestores da TAP, de cuja existência - assegurada por três diligentes ministros - não duvido. Estou a ler um livro de ensaios de Nabokov e a folhear verbetes de um dicionário. Mas fiquei cheio de curiosidade depois de ler as declarações do secretário-geral-adjunto do PS, João Torres, para quem a existência ou não desse texto "não interessa aos portugueses".









