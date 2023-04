Nós e o Brasil: uma história de amor intenso e de despeito magoado. Irrita-me o ressentimento de ambos os lados, que é ridículo - mas compreensível - e que, quan- do vem pela mão de políticos, se torna imbecil, como aconteceu nas presidências de Dilma e Bolsonaro, e como acontecia com Salazar, que via no Brasil um lugar perigoso, amável e cheio de libido e samba, coisas que não entendia.









Ver comentários