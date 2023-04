Há uma extraordinária doença da literatura que é a obsessão pela literatura. Conhecer pessoas que apenas se interessam por literatura é das experiências mais penosas que há; mas quando isso se transforma em obsessão, é doentio e uma descida aos infernos. Portugal conhece o problema todos os anos por altura do 25 de Abril, creio que no 10 de Junho e, por extensão, no Festival da Canção: é quando toda a gente se põe a citar versos, estrofes, às vezes poemas inteiros e geralmente sem o mínimo respeito.









