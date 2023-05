Foi na prisão - onde passou uma temporada (a primeira de outras) por roubo e assalto, aos 16 anos - que James Brown fundou a sua primeira banda de ‘gospel’, com os companheiros de cela. Em 1956 teve o seu grande hit com ‘Please, Please, Please’, que ainda hoje é uma canção saborosa - e dois anos depois lançou ‘Try me’.









