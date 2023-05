As obras mais conhecidas de Paul Gauguin (1848-1903) são as do seu período taitiano: mulheres do Tahiti, especialmente jovens; mas também os seus auto-retratos, a gigantesca tela ‘De Onde Viemos? Quem Somos? Para Onde Vamos?’ (de 1897), bem como o maravilhoso ‘Vincent Van Gogh Pinta Girassóis’ (1888, dois anos antes da morte de Van Gogh), ou ‘Jacob e o Anjo’ e ‘Cristo Amarelo’, inesquecíveis.









Ver comentários