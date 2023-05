Por vários motivos, o meu primeiro livreiro era galego de Verín e foi ele que trouxe para o final da minha adolescência dois livros de José Ortega y Gasset (1883-1955) que não estava preparado para ler: ‘Meditações sobre o Quixote’ (que tinha prefácio de Julián Marías e a famosa frase "eu sou eu e a minha circunstância") e ‘A Rebelião das Massas’ (300 páginas que li ao longo de vários anos, com interrupções), um alerta contra aquilo que chamava "hiperdemocracia" a par do excessivo poder do Estado.









Ver comentários