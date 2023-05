Destruir a escola pública é um dos objetivos da clique que se instalou no ministério da Educação e que teve, durante o consulado do então ministro Brandão Rodrigues - mas estendendo-se pelo passado, com poucas exceções -, o expoente máximo: acabar com os programas escolares reduzindo-os a "aprendizagens essenciais", diminuir as avaliações, rebaixar o papel dos professores (transformando-os em agentes e burocratas ocupados em tarefas processuais), deixar envelhecer o parque escolar desadequado, abandonar critérios de qualidade e de exigência nas matérias de ensino.









