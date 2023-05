Acabei de ter um ataque de riso ao ler um artigo do ‘The Guardian’ - coisa que acontece frequentemente, mas pelos motivos inversos (é um jornal ponta de lança ‘woke’, muito correto): o crítico Jonathan Jones foi à Tate Britain e voltou chocado com a limpeza e higienização do museu, tudo feito para não chocar, ofender, ferir suscetibilidades, desagradar aos feitios contemporâneos, arrastar a asa diante daquilo que foi provocador na época.









