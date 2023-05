Todos os anos há um recurso para esta data: falar da Feira do Livro de Lisboa (que abre hoje) e mencionar as subidas & descidas pelo Parque Eduardo VII, a alegria dos livros, as romarias, o PR que vai ao parque, as sessões de autógrafos, os lançamentos e os saldos, as sacolas carregadas, os autores a receber leitores felizes – além de um certo número de metáforas agradáveis sobre gostar de ler e de visitar o estendal.









