Há um curioso simbolismo da vitória de Erdogan nas eleições turcas de ontem. Elas tiveram lugar exatamente 570 anos depois do domingo de Pentecostes de 1453, que ocorreu a 29 de maio – e que, com a tomada de Constantinopla (que virá a ser definitivamente Istambul), marca o fim definitivo do Império Romano do Oriente, ou Bizantino.









