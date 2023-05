Em março, cerca de mil investigadores na área da Inteligência Artificial (IA) assinaram um manifesto onde pediam uma pausa de seis meses na produção de modelos mais poderosos do que o GPT-4, que tinha sido lançado recentemente.



Muitos especialistas em IA, historiadores, economistas e filósofos têm alertado para o perigo que representa uma IA à solta, entregue apenas aos entusiastas e empresas do setor, com o aplauso tolinho de jornalistas das secções de ‘lifestyle’, que ficam felizes quando os algoritmos lhes arranjam namorado ou autorizam tarte de maçã para a sua dieta vegan.









