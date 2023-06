O velho Orient Express acabou a sua época de glória no ano em que nasci. Que pena. Viajar de Paris a Istambul, ainda designada Constantinopla nos seus cartazes, mas com grandiosidade e luxo, numa só linha que unia Londres, Paris, Veneza, Viena, Belgrado, Budapeste, Bucareste e o mar Negro. Na primeira viagem serviram-se ostras, pregado com molho verde, frango à caçador, lombo de vaca com batatas ‘château’, quente e frio de caça, pudim de chocolate.









