Podem os autores ou portadores dos cartazes do 10 de Junho ser condenados em tribunal? Segundo alguns sacristães e Donas Pombinhas de serviço, mascarados de juristas, podem. Na verdade, não podem - e um jurista não pode ser um moralista de saiote cor-de-rosa a fazer servicinhos. Qualquer tribunal europeu desmantelaria essa sentença. E, no entanto, os cartazes são ofensivos, agressivos, violentos e perturbadores (além de terem prestado um bom favor mediático ao governo). Ser político, por muito que nos custe, tem esse custo: ser ofendido, muitas vezes injustiçado. É a vida. Reage-se por meios políticos e com o poder que os políticos detêm, que é reunir os microfones e dar resposta - ou seguir em frente (Passos Coelho foi ofendido das formas mais soezes, incluindo fisicamente; a casa de Nuno Crato foi cercada pela Fenprof e pelas TV), porque o poder não é uma passadeira. Mesmo assim, era importante saber como professores chegaram a este nível de violência, espetando lápis nos olhos de um boneco.

