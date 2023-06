Ontem, quando se soube a notícia da sua morte, alguém perguntava: "E o que é especial em Cormac McCarthy?" Ser absolutamente brutal. Desconfiar do sentido e do prestígio social e político da literatura. Reconduzir o romance às grandes explosões da arte narrativa: a violência, a morte, o instinto, a incerteza, tudo o que é visceral, as batalhas pela sobrevivência - e não a autossatisfação, o lirismo e a conversa fiada.









