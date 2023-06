Creio que Robert Adams Gottlieb (1931-2023) morreu no seu posto, aos 92 anos, ou seja rodeado de livros. Ele foi editor de algumas das grandes autores de língua inglesa em duas grandes casas de edição: a Simon & Schuster e a Alfred Knopf (além de ter dirigido a revista ‘The New Yorker’ e de ter escrito bastante para a ‘New York Review of Books’).









