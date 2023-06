Monumentos, memoriais, fachadas, mamarrachos, pirilaus desconformes - tudo serve às autoridades para, com intuitos comemorativos e pré-eleitorais, tornar hedionda a paisagem urbana. Portanto, por que razão miserável as autoridades (sempre tão lestas para inaugurações com banda e farnel, para deixar lá a plaquinha) não foram a Pedrógão assinalar o memorial às vítimas dos incêndios de 2017?









