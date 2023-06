O ministro da Educação não gosta de ‘rankings das escolas’ porque não produzem os resultados que gostaria de ter, ou não gosta de ‘rankings’ porque eles põem a nu a falência do modelo de escola pública? Nenhuma das perguntas é simpática, mas as declarações do ministro revelam ainda maior falta de empatia - além de se desviarem do problema real.









Ver comentários