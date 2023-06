Talvez a minha paixão pela música tenha a ver com o facto de nunca ter sido capaz de tocar um instrumento, mas tenho pena não ter acesso, em vídeo ou em áudio, aos pequenos concertos que decorreram no cinema S. Jorge, em Lisboa, sábado, na 10.ª edição do ‘Escolas em Concerto’, da Câmara de Lisboa. Vi as imagens e fiquei comovido com os miúdos da Orquestra Geração (associação das orquestras sinfónicas juvenis) - de várias idades, etnias, alturas e de origens tão diferentes, unidos pela música.









