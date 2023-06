O livrinho ‘Os Cinco na Ilha do Tesouro’, de Enid Blyton, foi publicado em 1942 e eu li-o trinta anos depois; a história do sucesso das séries dos Cinco e dos Sete chegou até ao final do século e, recentemente, algumas bibliotecas britânicas decidiram retirá-los para que os leitores de hoje não se sentissem "chocados" com a linguagem "conservadora".









Ver comentários