Ainda a propósito da coluna de ontem, devo dizer que não me comove muito o entusiasmo das "figuras públicas" sempre que declaram sermos "os melhores do mundo". Esse entusiasmo é a razão de muito desleixo lusitano - e um tranquilizante seguro: se somos os melhores do mundo, não devíamos queixar-nos do estado da pátria.









