Os livros de Ross Macdonald (nome literário de Kenneth Millar, 1915-1983), que morreu há exatamente 40 anos, assinalados hoje, são do melhor no género policial, ao lado de Raymond Chandler ou Simenon. Não são puros & duros; são flutuantes, românticos, californianos, têm um perfume de melancolia. ‘O Alvo em Movimento’, que passou para o cinema com Paul Newman e Lauren Bacall, é uma obra-prima da literatura americana - e junta-se a ‘A Bela Adormecida’, ‘Um Carro Funerário às Riscas’, ‘Dinheiro Negro’ e ‘O Outro Lado do Dinheiro’, entre outros (a sua obra foi publicada pela prestigiada Library of America), que nunca perdem o esplendor de beira-mar e de personagens com passados imprevisíveis estudados pelo detetive Lew Archer (Harper no cinema).









