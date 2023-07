Passaram no último sábado vinte anos sobre a morte de Roberto Bolaño (1953- -2003, teria hoje 70 anos), escritor chileno que viveu a parte essencial da sua vida entre o México e Barcelona, onde morreu. Entre as 800 páginas de ‘Detetives Selvagens’ e as 1200 de ‘2666’ - o seu grande romance, o seu grande legado que já não viu publicado - há livros de contos (como ‘Chamadas Telefóni- cas’ ou ‘Putas Assassinas’) e pequenos romances brutais, de uma beleza labiríntica e obscura que lhe garantem o lugar de mais influente e criativo autor da sua geração.









