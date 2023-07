Lamento muito, mas as Jornadas da Juventude mostraram a toda a gente um conluio interesseiro entre a igreja e o poder, como se ainda vivêssemos no Estado Novo; a coroá-lo, o esbanjamento de fundos públicos numa organização que devia ser marcada por equilíbrio, independência, simplicidade e decoro - e não pela euforia do turismo lisboeta.









