O ‘caso Jéssica’ sempre me impressionou - há nele uma mistura diabólica de miséria, maldade, desleixo e frieza vingativa. Com certeza mais do que isso, mas o dicionário, que é inesgotável, fica cansado diante do horror. O desleixo é assustador, tal como a miséria moral e emocional. Mas a maldade e a frieza vingativa não são apenas o seu corolário quando se trata do assassínio de uma criança.









