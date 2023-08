Outrora, agosto era um mês tranquilo. Continua a ser, mas o campeonato de futebol começa já a seguir, a política regressa na terceira semana (tirando a que vive dos ecos da JMJ, ai dela), o país ferve aqui e ali. Mas há coisas que sobrevivem para quem não se junta ao povo das praias: a feira do tomate coração-de-boi em Ervedosa do Douro, as romarias da próxima semana (coincidindo com a festa da Assunção de Nossa Senhora), as feiras onde se compram legumes e frutas para conserva, as sardinhadas nos pátios, a procissão de emigrantes, os bailes na semana da Senhora da Agonia em Viana do Castelo, a Senhora das Graças em Bragança e as de Campo Maior (que deixam as ruas floridas) ou as de Montefrio, em Coja.









Ver comentários