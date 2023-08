A vida é como é e a Ucrânia esteve sempre na corda bamba da História: mongol, cossaca, russa, polaca, búlgara, turco-otomana, austríaca, soviética, as ocupações e invasões modelam toda a sua história e o território. Como se sabe, a lei do mais forte é outra das coisas que "é como é", razão porque uma subtil mas crescente zona de comentadores menciona "a paz" como uma necessidade urgente (e é), num tabuleiro onde a Ucrânia ‘teria de ceder’ – e onde, para já, tem de ‘moderar’ (é esta a exigência ‘ocidental’) as suas reações diante dos ataques da Rússia contra áreas civis.









