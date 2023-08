Quis o destino que, entre arrumações e limpezas, descobrisse uma antiga edição de ‘Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico’ (1945), de Orlando Ribeiro (ainda a da Coimbra Editora, imagine-se), com rabiscos nas margens, leitura de há muito tempo. O livro é fascinante, lê-se sem dificuldade e com a leveza de uma narração simples: a história do País está nas suas pedras, elevações, planícies, florestas, rios, comércio e hortas, névoas e lezírias, vinhas e olivais, migrações, composições geológicas, montanhas e vales, frutos e espécies de caça – Orlando Ribeiro (1911-1997), geógrafo e historiador, observador e paisagista, anotou tudo, não no gabinete, mas no terreno que vem no mapa, caminhando, pernoitando aqui e ali, estudando a solidão da noite e a inclinação da luz do céu.









Ver comentários