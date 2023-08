Quando alguém escreve ao papa e divulga trechos na imprensa, é certo e seguro que não espera que a carta chegue realmente ao destinatário. As crianças escrevem ao Pai Natal e ficam à espera da moedinha da Fada dos Dentes, mas não é crível que André Ventura espere um sinal do Vaticano em relação à sua carta - onde explica que não se cruzou com o Maligno, em Lisboa, porque foi dizer inanidades no Funchal, onde a temperatura estava amena.









